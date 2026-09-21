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Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097

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Lukratives Vulcan Materials-Investment? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vulcan Materials
199.99 CHF 0.14%
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Vulcan Materials-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vulcan Materials-Anteile bei 109.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.909 Vulcan Materials-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 240.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119.02 Prozent vermehrt.

Vulcan Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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