S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 170.83 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hat, hat nun 0.585 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers auf 244.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.17 USD wert. Damit wäre die Investition 43.17 Prozent mehr wert.

Der Vulcan Materials-Wert an der Börse wurde auf 31.60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch