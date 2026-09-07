S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 215.56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investierten, hätten nun 4.639 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers auf 262.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’218.36 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.84 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Vulcan Materials belief sich zuletzt auf 34.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch