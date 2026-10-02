S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der VF-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die VF-Aktie letztlich bei 52.93 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 188.914 VF-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 14.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’722.25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72.78 Prozent.

Jüngst verzeichnete VF eine Marktkapitalisierung von 5.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch