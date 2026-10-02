V.F Aktie 983365 / US9182041080
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren VF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der VF-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die VF-Aktie letztlich bei 52.93 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 188.914 VF-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 14.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’722.25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72.78 Prozent.
Jüngst verzeichnete VF eine Marktkapitalisierung von 5.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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