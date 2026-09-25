Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’534 0.4%  DAX 25’393 0.5%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’299 0.4%  Gold 4’277 0.0%  Bitcoin 69’333 -0.8%  Dollar 0.8292 0.2%  Öl 106.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

V.F Aktie 983365 / US9182041080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler VF-Einstieg? 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in VF-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

V.F
11.54 CHF 3.83%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.715 VF-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 13.69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79.86 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für VF eine Börsenbewertung in Höhe von 5.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu V.F. Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten