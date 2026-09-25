S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.715 VF-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 13.69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79.86 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für VF eine Börsenbewertung in Höhe von 5.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch