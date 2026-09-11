V.F Aktie 983365 / US9182041080
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VF von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in VF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der VF-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die VF-Anteile bei 15.48 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 645.995 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’152.45 USD, da sich der Wert eines VF-Papiers am 10.09.2026 auf 12.62 USD belief. Mit einer Performance von -18.48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für VF eine Börsenbewertung in Höhe von 5.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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