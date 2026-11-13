S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurden VF-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen VF-Anteile an diesem Tag bei 14.15 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das VF-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 706.714 VF-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 14’155.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von VF belief sich zuletzt auf 8.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch