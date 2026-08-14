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Langfristige Investition 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VF-Aktien gewesen.

V.F
12.00 CHF 1.54%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades VF-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.96 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die VF-Aktie investiert hat, hat nun 77.160 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 1’137.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 13.73 Prozent gestiegen.

Der VF-Wert an der Börse wurde auf 5.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’256.22 13.92 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.83 S1BOXU
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Long 12’884.13 8.99 SRDBIU
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