S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertiv von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Vertiv-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertiv-Aktie investiert, befänden sich nun 27.218 Vertiv-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 5’540.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203.56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 454.06 Prozent vermehrt.

Vertiv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch