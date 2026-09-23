S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Vertiv-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36.45 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.743 Vertiv-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 253.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 595.36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Vertiv belief sich jüngst auf 96.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch