S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Vertiv-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertiv-Anteile bei 25.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertiv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389.105 Vertiv-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81’151.75 USD, da sich der Wert einer Vertiv-Aktie am 27.10.2026 auf 208.56 USD belief. Damit wäre die Investition um 711.52 Prozent gestiegen.

Vertiv wurde am Markt mit 80.40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch