|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Vertiv-Investment?
|
28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Vertiv-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Vertiv-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertiv-Anteile bei 25.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertiv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389.105 Vertiv-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81’151.75 USD, da sich der Wert einer Vertiv-Aktie am 27.10.2026 auf 208.56 USD belief. Damit wäre die Investition um 711.52 Prozent gestiegen.
Vertiv wurde am Markt mit 80.40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Ausblick: Vertiv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertiv von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Vertiv Holdings
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Vertiv Holdings am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.