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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Vertiv-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Vertiv-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43.29 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 231.000 Vertiv-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 190.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43’975.51 USD wert. Mit einer Performance von +339.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Vertiv jüngst 72.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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