Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vertiv-Performance
|
14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertiv-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Vertiv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vertiv-Aktie betrug an diesem Tag 175.15 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Vertiv-Aktie investierten, hätten nun 0.571 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 135.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35.48 Prozent erhöht.
Vertiv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.ch)