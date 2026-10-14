S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Vertiv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vertiv-Aktie betrug an diesem Tag 175.15 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Vertiv-Aktie investierten, hätten nun 0.571 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 135.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35.48 Prozent erhöht.

Vertiv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch