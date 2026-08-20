S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren verloren

Am 20.08.2021 wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Verizon-Aktie bei 55.52 USD. Bei einem Verizon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.801 Verizon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 49.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88.90 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 88.90 USD entspricht einer negativen Performance von 11.10 Prozent.

Insgesamt war Verizon zuletzt 201.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch