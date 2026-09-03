S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Verizon-Aktie betrug an diesem Tag 43.74 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 228.624 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’481.48 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 02.09.2026 auf 50.22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verizon belief sich zuletzt auf 209.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch