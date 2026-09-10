Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Verizon-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Verizon-Aktie 33.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.990 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 148.70 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 09.09.2026 auf 49.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48.70 Prozent.
Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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