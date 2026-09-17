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Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064

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Langfristige Anlage 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Verisk Analytics A-Aktien gewesen.

Verisk Analytic a
144.55 CHF -2.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 245.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40.708 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (181.75 USD), wäre die Investition nun 7’398.74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.01 Prozent eingebüsst.

Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 23.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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