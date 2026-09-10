S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Verisk Analytics A-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 262.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.806 Verisk Analytics A-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 677.36 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 09.09.2026 auf 177.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32.26 Prozent.

Zuletzt verbuchte Verisk Analytics A einen Börsenwert von 22.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch