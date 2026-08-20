Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064
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|Rentabler Verisk Analytics A-Einstieg?
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verisk Analytics A gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Verisk Analytics A-Aktie letztlich bei 230.94 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.330 Verisk Analytics A-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 807.35 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 19.08.2026 auf 186.45 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19.26 Prozent verringert.
Alle Verisk Analytics A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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