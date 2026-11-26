Am 26.11.2016 wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84.11 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hat, hat nun 1.189 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 243.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 204.76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143.44 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 26.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch