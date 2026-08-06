Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 82.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121.699 Verisk Analytics A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’970.67 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Papiers am 05.08.2026 auf 188.75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 129.71 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Verisk Analytics A belief sich zuletzt auf 25.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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