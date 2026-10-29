S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2016 wurde das Verisk Analytics A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verisk Analytics A-Papier bei 81.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verisk Analytics A-Aktie investiert, befänden sich nun 122.926 Verisk Analytics A-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Aktien wären am 28.10.2026 23’331.28 USD wert, da der Schlussstand 189.80 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 133.31 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 24.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch