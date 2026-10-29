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|Verisk Analytics A-Performance
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 29.10.2016 wurde das Verisk Analytics A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verisk Analytics A-Papier bei 81.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verisk Analytics A-Aktie investiert, befänden sich nun 122.926 Verisk Analytics A-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Aktien wären am 28.10.2026 23’331.28 USD wert, da der Schlussstand 189.80 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 133.31 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 24.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
Analysen zu Verisk Analytics Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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