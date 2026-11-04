S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ventas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74.92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ventas-Aktie investierten, hätten nun 133.476 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (87.04 USD), wäre das Investment nun 11’617.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16.18 Prozent vermehrt.

Am Markt war Ventas jüngst 45.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch