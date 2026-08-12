S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Ventas-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.51 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ventas-Aktie investiert, befänden sich nun 145.964 Ventas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ventas-Aktie auf 86.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’693.04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 26.93 Prozent.

Ventas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch