Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Ventas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Ventas-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Ventas-Aktie an diesem Tag 70.63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.416 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ventas-Aktien wären am 29.09.2026 123.05 USD wert, da der Schlussstand 86.91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.05 Prozent erhöht.
Insgesamt war Ventas zuletzt 44.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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