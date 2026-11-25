|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Ventas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ventas-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Ventas-Papiers betrug an diesem Tag 60.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 166.003 Ventas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’470.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.70 Prozent angezogen.
Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ventas Inc.
|
25.11.26
|S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ventas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: Ventas präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ventas Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.