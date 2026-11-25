Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ventas-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Ventas-Papiers betrug an diesem Tag 60.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 166.003 Ventas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’470.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.70 Prozent angezogen.

Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch