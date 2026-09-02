S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Ventas-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73.41 USD. Bei einem Ventas-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136.221 Ventas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 92.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’541.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.42 Prozent gesteigert.

Am Markt war Ventas jüngst 46.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch