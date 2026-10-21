S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ventas-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56.18 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ventas-Aktie investierten, hätten nun 1.780 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ventas-Anteile wären am 20.10.2026 153.95 USD wert, da der Schlussstand 86.49 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 53.95 Prozent.

Insgesamt war Ventas zuletzt 43.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch