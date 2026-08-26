S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ventas-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.54 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.335 Ventas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’720.39 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 25.08.2026 auf 93.83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72.04 Prozent.

Der Börsenwert von Ventas belief sich jüngst auf 47.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch