Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Ventas-Anlage?
|
26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Ventas-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ventas-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.54 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.335 Ventas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’720.39 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 25.08.2026 auf 93.83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72.04 Prozent.
Der Börsenwert von Ventas belief sich jüngst auf 47.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ventas Inc.
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Ausblick: Ventas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ventas Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.