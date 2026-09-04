S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valero Energy von vor 5 Jahren verdient

Am 04.09.2021 wurden Valero Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 64.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.456 Valero Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’729.37 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 03.09.2026 auf 370.69 USD belief. Mit einer Performance von +472.94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Valero Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch