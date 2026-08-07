S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valero Energy von vor 5 Jahren verdient

Am 07.08.2021 wurden Valero Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.504 Valero Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455.62 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 06.08.2026 auf 302.99 USD belief. Mit einer Performance von +355.62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Valero Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch