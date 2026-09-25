S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valero Energy von vor 3 Jahren verdient

Das Valero Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Valero Energy-Papier an diesem Tag 146.54 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Valero Energy-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.824 Valero Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Valero Energy-Papiers auf 382.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’612.67 USD wert. Damit wäre die Investition 161.27 Prozent mehr wert.

Alle Valero Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch