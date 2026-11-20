Heute vor 3 Jahren wurde die Valero Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valero Energy-Anteile bei 124.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.802 Valero Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 271.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338.46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 171.35 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Valero Energy belief sich jüngst auf 95.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch