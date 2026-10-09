Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valero Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Valero Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Valero Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Valero Energy-Aktie bei 54.27 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.843 Valero Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 443.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817.76 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 817.76 USD entspricht einer Performance von +717.76 Prozent.
Der Valero Energy-Wert an der Börse wurde auf 121.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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