Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valero Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Valero Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.09.2016 wurden Valero Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Valero Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54.92 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Valero Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 182.083 Valero Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Valero Energy-Papiers auf 385.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70’180.26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 601.80 Prozent angewachsen.
Valero Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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