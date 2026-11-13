S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Valero Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valero Energy-Anteile bei 175.78 USD. Bei einem Valero Energy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56.889 Valero Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 21’330.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 374.95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 113.31 Prozent.

Valero Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101.40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch