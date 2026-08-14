Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valero Energy-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valero Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Valero Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.406 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 6’311.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 342.92 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 531.18 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Valero Energy einen Börsenwert von 95.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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