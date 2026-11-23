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|Profitables US Bancorp-Investment?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Bancorp von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.
Das US Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der US Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47.78 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die US Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.093 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 56.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 117.31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17.31 Prozent.
Der Marktwert von US Bancorp betrug jüngst 86.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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