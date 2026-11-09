S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden US Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.647 US Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 989.68 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Papiers am 06.11.2026 auf 59.45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.03 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für US Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 92.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch