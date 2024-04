S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der US Bancorp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das US Bancorp-Papier 34.97 USD wert. Bei einem US Bancorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.596 US Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der US Bancorp-Aktie auf 41.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’189.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18.90 Prozent.

US Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch