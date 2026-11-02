S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem US Bancorp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34.34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.912 US Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.12 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Anteils am 30.10.2026 auf 59.45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73.12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von US Bancorp belief sich zuletzt auf 92.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch