S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem US Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das US Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20.227 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’200.04 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Anteils am 25.09.2026 auf 59.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.00 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte US Bancorp einen Börsenwert von 92.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch