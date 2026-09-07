U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer US Bancorp-Einstieg?
|
07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in US Bancorp-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit US Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die US Bancorp-Anteile bei 35.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28.066 US Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des US Bancorp-Papiers auf 63.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’778.56 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’778.56 USD entspricht einer Performance von +77.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von US Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 98.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu U.S. Bancorp
Analysen zu U.S. Bancorp
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.