S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit US Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die US Bancorp-Anteile bei 35.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28.066 US Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des US Bancorp-Papiers auf 63.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’778.56 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’778.56 USD entspricht einer Performance von +77.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von US Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 98.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch