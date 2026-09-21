Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unum Group von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Unum Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 21.09.2025 wurde das Unum Group-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Unum Group-Anteile bei 76.21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.312 Unum Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (95.19 USD), wäre das Investment nun 124.90 USD wert. Mit einer Performance von +24.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Unum Group jüngst 15.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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