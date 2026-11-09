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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unum Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Unum Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Unum Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unum Group-Aktie bei 39.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.413 Unum Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’950.44 USD, da sich der Wert einer Unum Group-Aktie am 06.11.2026 auf 76.75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 95.04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Unum Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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