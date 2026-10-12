Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Unum Group-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden Unum Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 36.87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.712 Unum Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 91.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148.63 Prozent zugenommen.
Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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