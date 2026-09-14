S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Health Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Universal Health Services-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 191.72 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Universal Health Services-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52.159 Universal Health Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’119.03 USD, da sich der Wert einer Universal Health Services-Aktie am 11.09.2026 auf 174.83 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.81 Prozent verringert.

Alle Universal Health Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch