Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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|Lukratives Universal Health Services-Investment?
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Health Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Universal Health Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Universal Health Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 178.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.603 Universal Health Services-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 952.65 USD, da sich der Wert eines Universal Health Services-Papiers am 14.08.2026 auf 170.02 USD belief. Damit wäre die Investition 4.73 Prozent weniger wert.
Alle Universal Health Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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