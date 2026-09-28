Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Health Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Universal Health Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Universal Health Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 143.65 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Universal Health Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.961 Universal Health Services-Aktien. Die gehaltenen Universal Health Services-Papiere wären am 25.09.2026 1’245.11 USD wert, da der Schlussstand 178.86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.51 Prozent gesteigert.
Universal Health Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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