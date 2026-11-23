Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Universal Health Services-Anteile an diesem Tag 129.95 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Universal Health Services-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.770 Universal Health Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 179.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.08 Prozent angewachsen.

Universal Health Services wurde am Markt mit 10.27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch